20 іншомовних слів будласка
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20 іншомовних слів будласка
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Інтерв'ю, сіті, футбол, баскетбол, кореспондент, кузен, ринг, фонтан, крос, рок, індивід, атакувати, супермаркет, інвестиція, експорт, імпорт, маркетинг, респондент, окупація, гардероб
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