7•5+45:5-10:2•6 составь программу и вичисли
Математика
7•5+45:5-10:2•6 составь программу и вичисли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*5=35 2)45:5=9 3)10:2=5 4)5*6=30 5)35+9=44 6)44-30=14
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