Сос sos срочноо:'с помощь!!!

Математика
Сос sos срочноо:'с помощь!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 37-13=24 метра 2) 24/6=4 метра ответ: 4 метра на каждое платье ставь спасибо если ответ пригодился)
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