Дано: треугольник ABC BA=4см AC=5см Угол А=90 градусов Найти: Синус В, косинус В, та??генс В и сторону АС.

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Получается, что BC - гипотенуза, по т. Пифагора ->BC=. sinB=4/ - отношение против лежащего катета к гипотенузе cosB=5/ - отношение прилежащего катета к гипотенузе tgB=4/5 - отношение против лежащего катета к прилежащему.