Дано: треугольник ABC BA=4см AC=5см Угол А=90 градусов Найти: Синус В, косинус В, та??генс В и сторону АС.

Геометрия
Дано: треугольник ABC BA=4см AC=5см Угол А=90 градусов Найти: Синус В, косинус В, та??генс В и сторону АС.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается, что BC - гипотенуза, по т. Пифагора ->BC=. sinB=4/ - отношение против лежащего катета к гипотенузе cosB=5/ - отношение прилежащего катета к гипотенузе tgB=4/5 - отношение против лежащего катета к прилежащему.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши слова где звук х произноситься мягко.хорек химия хитрый сухой хихикать пастух сухие пастухи
Ответить
Русский язык
Укажите предложение с местоимением а)лесная полянапестреет цветами . в)онизалива??т каток вадой .с)черное озеро и белые берега .д)белые зайцы на чё...
Ответить
История
Мини сочинение на тему В городе богини Афины....
Ответить
Русский язык
Помогите! Составьте словосочетания "глагол+сущ" в родительном падеже с предлогом ??з или с. антоним к глаголами: входить, выходить, провожать, встр...
Ответить
Геометрия
В каком районе проживают : 1)черкесы и кумыки 2)башкиры и удмуртия 3)татары и калмыки А)северный Кавказ Б)Поволжье В)Урал
Ответить