Укажите предложение с местоимением а)лесная полянапестреет цветами . в)онизалива??т каток вадой .с)черное озеро и белые берега .д)белые зайцы на чёрной земле

Русский язык

Укажите предложение с местоимением а)лесная полянапестреет цветами . в)онизалива??т каток вадой .с)черное озеро и белые берега .д)белые зайцы на чёрной земле

Автор: Гость