Укажите предложение с местоимением а)лесная полянапестреет цветами . в)онизалива??т каток вадой .с)черное озеро и белые берега .д)белые зайцы на чёрной земле
Русский язык
Укажите предложение с местоимением а)лесная полянапестреет цветами . в)онизалива??т каток вадой .с)черное озеро и белые берега .д)белые зайцы на чёрной земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)-Они заливают каток водой.
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