5/8*8/9*9/10 помогите

Математика
5/8*8/9*9/10 помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/8*8/9*9/10  8-сокращаются    9- сокращаются остаётся 5/10 сокращается остается 1/2 или 0,5
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