Приведи свои примеры,чтобы показать различные работы ь.Обозначение на-письме зву??а й:воробьи,семья. ___________ Указание на грамматические признаки: рожь(ж.р.) догонишь(2-е лицо)_______ пожалуста

Русский язык
Приведи свои примеры,чтобы показать различные работы ь.Обозначение на-письме зву??а й:воробьи,семья. ___________ Указание на грамматические признаки: рожь(ж.р.) догонишь(2-е лицо)_______ пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.льет, бьёт, листья. 2. мышь, дочь, ночь 3. встаешь, пишешь, слышишь
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