Help me please, АНГЛИЙСКИЙ, ТРАНСКРИПЦИИ, 20б. Помогите пожалуйста)
Английский язык
Help me please, АНГЛИЙСКИЙ, ТРАНСКРИПЦИИ, 20б. Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-curious 3-especially 4-scientific 5-similar 6-species 7-including 8-human 9-ostrich 10-relative 11-insect 12-common 13-support 14- pigeon 15-nightingale 16-wood
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Приведи свои примеры,чтобы показать различные работы ь.Обозначение на-письме зву??а й:воробьи,семья. ___________ Указание на грамматические признак...
Математика
Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 часов вслед за ним выеха?? автомобиль со скоростью 84 км/ч. Через какое время после сво...
Литература
Математика
Математика