Help me please, АНГЛИЙСКИЙ, ТРАНСКРИПЦИИ, 20б. Помогите пожалуйста)

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Help me please, АНГЛИЙСКИЙ, ТРАНСКРИПЦИИ, 20б. Помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-curious 3-especially 4-scientific 5-similar 6-species 7-including 8-human 9-ostrich 10-relative 11-insect 12-common 13-support 14- pigeon  15-nightingale 16-wood
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