Какой фразеологизм можно использовать для описания безвольного, пассивного чело??ека, который подчиняется ходу событий? 1) махнуть рукой 2) забывать себя 3) лезть на рожон 4)плыть по течению
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Какой фразеологизм можно использовать для описания безвольного, пассивного чело??ека, который подчиняется ходу событий? 1) махнуть рукой 2) забывать себя 3) лезть на рожон 4)плыть по течению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под лежачий камень вода не течёт
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