Какой фразеологизм можно использовать для описания безвольного, пассивного чело??ека, который подчиняется ходу событий? 1) махнуть рукой 2) забывать себя 3) лезть на рожон 4)плыть по течению

Русский язык

Какой фразеологизм можно использовать для описания безвольного, пассивного чело??ека, который подчиняется ходу событий? 1) махнуть рукой 2) забывать себя 3) лезть на рожон 4)плыть по течению

Автор: Гость