Какой фразеологизм можно использовать для описания безвольного, пассивного чело??ека, который подчиняется ходу событий? 1) махнуть рукой 2) забывать себя 3) лезть на рожон 4)плыть по течению

Русский язык
Какой фразеологизм можно использовать для описания безвольного, пассивного чело??ека, который подчиняется ходу событий? 1) махнуть рукой 2) забывать себя 3) лезть на рожон 4)плыть по течению
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под лежачий камень вода не течёт
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