Помогите пожалуйста написать краткую запись и решение заданий 19

Математика
Помогите пожалуйста написать краткую запись и решение заданий 19
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