4. Закончите уравнения реакций, назовите исходные вещества и продукты реакций: Cr(OH)3 + NaOH ; Cl2 + Н2 =
Химия
4. Закончите уравнения реакций, назовите исходные вещества и продукты реакций: Cr(OH)3 + NaOH ; Cl2 + Н2 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cr(OH)3 + 3NaOH=Na3[Cr(OH)6] ; Cl2 + Н2 =2HCl
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