В санатории в один день прибыли 150 отдыхающих а в другой день 210 В двухместные номе??а посетили 300человек а остальные в трех местные номера 7сколько трехместных номеров предложили отдыхающим
Математика
В санатории в один день прибыли 150 отдыхающих а в другой день 210 В двухместные номе??а посетили 300человек а остальные в трех местные номера 7сколько трехместных номеров предложили отдыхающим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю так что 150+210=360 а в двухместные номера поселили 300 значит 360-300=60 отдыхающих
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