В санатории в один день прибыли 150 отдыхающих а в другой день 210 В двухместные номе??а посетили 300человек а остальные в трех местные номера 7сколько трехместных номеров предложили отдыхающим

Математика

В санатории в один день прибыли 150 отдыхающих а в другой день 210 В двухместные номе??а посетили 300человек а остальные в трех местные номера 7сколько трехместных номеров предложили отдыхающим

Автор: Гость