С трех лугов скосили 28.6 т сена.С первого и второго поровну,а с третьего на 3.4 т боль??е чем с каждого из них.Сколько сена скосили с каждого луга?

Математика

С трех лугов скосили 28.6 т сена.С первого и второго поровну,а с третьего на 3.4 т боль??е чем с каждого из них.Сколько сена скосили с каждого луга?

Автор: Гость