С трех лугов скосили 28.6 т сена.С первого и второго поровну,а с третьего на 3.4 т боль??е чем с каждого из них.Сколько сена скосили с каждого луга?
Математика
С трех лугов скосили 28.6 т сена.С первого и второго поровну,а с третьего на 3.4 т боль??е чем с каждого из них.Сколько сена скосили с каждого луга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- 1 и 2 луг, тогда х+3.4 -третий луг всего 28.6 х+х+х+3.4=28.6 3х=28.6-3.4 3х=25.2 х=25.2/3 х=8,4 8.4+3.4=11.8
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