Пожалуйста помогите! У шоссе нет склонения верно? Спасибо за внимание! :)
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Пожалуйста помогите! У шоссе нет склонения верно? Спасибо за внимание! :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное, среднего рода, несклоняемое.
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