Как просклонять прилагательное старинная мебель
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Как просклонять прилагательное старинная мебель
Ответ(ы) на вопрос:
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И.п. старинная мебель р.п. старинной мебели д.п. старинной мебели в.п. старинную мебель т.п. старинной мебелью п.п. о старинной мебели
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