Сочинение на тему "Кого можно назвать современным человеком?"
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Сочинение на тему "Кого можно назвать современным человеком?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Современным человеком можно назвать того кто идет современим который разбераеться в технике в компютарах и во всем остальном
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