Сочинение на тему "Кого можно назвать современным человеком?"

Русский язык
Сочинение на тему "Кого можно назвать современным человеком?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Современным человеком можно назвать того кто идет современим который разбераеться в технике в компютарах и во всем остальном 
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