Иссе ао пословице слово не воробей вылетело не поймаешь

Обществознание
Иссе ао пословице слово не воробей вылетело не поймаешь
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Гость:
Не делайаапарлоолодлд
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