Помогите написать 5 предложений на тему "Если бы я был учителем" с глаголами в усло??ном наклонении

Гость: Гость:

Если бы я был учителем, я бы всегда помогал бы своим ученикам, приводил бы жизненные примеры, чтобы им было бы легче меня понимать. Я бы всегда давал им переписывать плохие оценки и никогда бы их не ругал, а только спокойно объяснял им, что это неправильно (если они конечно что-нибудь не так сделали. Вобщем я был бы хорошим учителем!