Помогите написать 5 предложений на тему "Если бы я был учителем" с глаголами в усло??ном наклонении
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Помогите написать 5 предложений на тему "Если бы я был учителем" с глаголами в усло??ном наклонении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я был учителем, я бы всегда помогал бы своим ученикам, приводил бы жизненные примеры, чтобы им было бы легче меня понимать. Я бы всегда давал им переписывать плохие оценки и никогда бы их не ругал, а только спокойно объяснял им, что это неправильно (если они конечно что-нибудь не так сделали. Вобщем я был бы хорошим учителем!
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