В чём по твоему вина маленького Стена?Поразмышляй над тем,к каким трагическим пос??едствиям может привести необдуманный поступок.Рассказ Маленький шпион

Литература
В чём по твоему вина маленького Стена?Поразмышляй над тем,к каким трагическим пос??едствиям может привести необдуманный поступок.Рассказ Маленький шпион
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вина маленького Стена в том ,что он взял денег чтобы поиграть. К трагическим последствиям погиб его отец.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сходными природно-климатическими условиями для Египта и Индии являются: а) мягкие и плодородные почвы; б) пустыни; в) высокие горы; г) труднопр...
Ответить
Математика
Найдите значение выражения одна вторая *одну вторую : одно целое одна вторая
Ответить
География
В какой залив впадает река Колорадо
Ответить
Математика
Помогите срочно!!!!!!!!!! даю 10 баллов и еще в придачу.
Ответить
Алгебра
Помогите с №3 и №4 (завтра контрольная а решить эти номера не могу)
Ответить