В чём по твоему вина маленького Стена?Поразмышляй над тем,к каким трагическим пос??едствиям может привести необдуманный поступок.Рассказ Маленький шпион
Литература
В чём по твоему вина маленького Стена?Поразмышляй над тем,к каким трагическим пос??едствиям может привести необдуманный поступок.Рассказ Маленький шпион
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вина маленького Стена в том ,что он взял денег чтобы поиграть. К трагическим последствиям погиб его отец.
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