Тыкву разрезали на 4 одинаковых части. Масса трех частей- 12 кг. Сколько весит целая тыква?
Математика
Тыкву разрезали на 4 одинаковых части. Масса трех частей- 12 кг. Сколько весит целая тыква?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как части одинаковые, то все они весят 12, а частей 4 , следовательно, 12*4=48 весит целая тыква
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
В чём по твоему вина маленького Стена?Поразмышляй над тем,к каким трагическим пос??едствиям может привести необдуманный поступок.Рассказ Маленький ...
История
Сходными природно-климатическими условиями для Египта и Индии являются: а) мягкие и плодородные почвы; б) пустыни; в) высокие горы; г) труднопр...