Катер прошел 4 км по течению реки, 4 км против течения реки и 4 км по озеру . на какой ??уть было затрачено больше всего времени? на какой меньше?

Математика

Катер прошел 4 км по течению реки, 4 км против течения реки и 4 км по озеру . на какой ??уть было затрачено больше всего времени? на какой меньше?

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