Всем привет срочно прошу ответьте на вопрос по белорусской литературе,А что для в??с значаць словы "Радзіму нашу любім і абараняць яе павінны"?Прошу скорее,кто сделают получит большой подарок.
Литература
Всем привет срочно прошу ответьте на вопрос по белорусской литературе,А что для в??с значаць словы "Радзіму нашу любім і абараняць яе павінны"?Прошу скорее,кто сделают получит большой подарок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родину нашу лубим и защищать её должны
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