Всем привет срочно прошу ответьте на вопрос по белорусской литературе,А что для в??с значаць словы "Радзіму нашу любім і абараняць яе павінны"?Прошу скорее,кто сделают получит большой подарок.

Литература

Всем привет срочно прошу ответьте на вопрос по белорусской литературе,А что для в??с значаць словы "Радзіму нашу любім і абараняць яе павінны"?Прошу скорее,кто сделают получит большой подарок.

Автор: Гость