Спосіб укрупнення розрядних одиниць: 610-260
Математика
Спосіб укрупнення розрядних одиниць: 610-260
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
610-260=350 вот так правильно
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