Прочитайте данные афоризмы. Каким союзом связаны простые предложения? Охарактеризуйте данный союз по совокупности признаков. Вставьте пропущенные буквы. Запишите примеры других афоризмов, в которых предложения связаны подчин...

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Прочитайте данные афоризмы. Каким союзом связаны простые предложения? Охарактеризуйте данный союз по совокупности признаков. Вставьте пропущенные буквы. Запишите примеры других афоризмов, в которых предложения связаны подчинительными союзами. 1. Не беда, если люди будут хвалить тебя за твои дела. Беда, если ты будешь делать дела для того, чтобы люди хвалили тебя (Л.Н. Толстой). 2. Муж...ство идет обыкнове(н, нн)о с мягк...стью характера и мужествен(н, нн)ый человек более других способен на в...ликодушие (Н. Шелгунов). 3. Если (бы) каждый ч...ловек на куске земли своей (с, з) делал (бы) все, что он может, как пр...красна была (бы) земля наша! (А.П. Чехов).

Автор: Гость