Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови что составило одну шестую часть всей моркови. сколько ящиков моркови было в овощехранилище?сколько ящиков моркови осталось
Математика
Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови что составило одну шестую часть всей моркови. сколько ящиков моркови было в овощехранилище?сколько ящиков моркови осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)70*6=420 ящиков( в овощехранилище было) 2)420-70=350 ящиков (в овощехранилище осталось)
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