Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови что составило одну шестую часть всей моркови. сколько ящиков моркови было в овощехранилище?сколько ящиков моркови осталось

Математика

Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови что составило одну шестую часть всей моркови. сколько ящиков моркови было в овощехранилище?сколько ящиков моркови осталось

Автор: Гость