Каков объём тела,если при погружении в воду на него действует сила Архимеда 25 кН,н?? помогите пожалуйста !!

Физика

Каков объём тела,если при погружении в воду на него действует сила Архимеда 25 кН,н?? помогите пожалуйста !!

Автор: Гость