Каков объём тела,если при погружении в воду на него действует сила Архимеда 25 кН,н?? помогите пожалуйста !!
Физика
Каков объём тела,если при погружении в воду на него действует сила Архимеда 25 кН,н?? помогите пожалуйста !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Fа-25кН g-10Н/кг р(жидкости)-1000кг/м3 найти V-? Решение v=Fa:pg=25000H:(10H/кг*1000кг/м3)-скобки не ставь,это число пойдёт в знаменатель=2,5м3 Ответ 2,5м3
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