Площадь прямоугольника равна 56 метров в квадрате его ширина 4 метров Найди площад?? квадрата периметр которого равен периметр данного прямоугольника

Математика

Площадь прямоугольника равна 56 метров в квадрате его ширина 4 метров Найди площад?? квадрата периметр которого равен периметр данного прямоугольника

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