Площадь прямоугольника равна 56 метров в квадрате его ширина 4 метров Найди площад?? квадрата периметр которого равен периметр данного прямоугольника
Математика
Площадь прямоугольника равна 56 метров в квадрате его ширина 4 метров Найди площад?? квадрата периметр которого равен периметр данного прямоугольника
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Гость:
56:8=7м длина (7+8)*2=30
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