Площадь прямоугольника равна 56 метров в квадрате его ширина 4 метров Найди площад?? квадрата периметр которого равен периметр данного прямоугольника

Математика
Площадь прямоугольника равна 56 метров в квадрате его ширина 4 метров Найди площад?? квадрата периметр которого равен периметр данного прямоугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:8=7м длина (7+8)*2=30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Pliz. помогите прошу вас
Ответить
Физика
Каков объём тела,если при погружении в воду на него действует сила Архимеда 25 кН,н?? помогите пожалуйста !!
Ответить
Математика
Разгадай числовые ребусы умножение в столбик 39*×3*черта**8*+1191 черта 1**98 и 6**×***черта ***,*3*,**4
Ответить
Литература
Начало литературной деятельности И. А. Бунина
Ответить
Математика
Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков моркови что составило одну шестую часть всей моркови. сколько ящиков моркови было в овощехранилищ...
Ответить