При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 кДж 2) 4 кДж 3) 6 кДж 4) 8 кДж срочно!!!
Физика
При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 кДж 2) 4 кДж 3) 6 кДж 4) 8 кДж срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78 кдж 56кдж .8кдж 7кдж
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