В каком примере используется метафора? 1)светиться улыбкой 2) нарубить дров 3) дописать статью 4) погладить котёнка
Русский язык
В каком примере используется метафора? 1)светиться улыбкой 2) нарубить дров 3) дописать статью 4) погладить котёнка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1. Ты же не сможешь светиться улыбкой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько учеников в вашей спорьивной секции?-спросил Витя у Вовы.Вова подумал и сказал Если от наименьшого трёхзгачного числа отгять наименьшее двух...
Физика
При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 1) 2 кДж 2) 4 кДж 3) 6 кДж 4) 8 кДж срочно!!!
Математика
Площадь прямоугольника равна 56 метров в квадрате его ширина 4 метров Найди площад?? квадрата периметр которого равен периметр данного прямоугольника
Английский язык