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(1-3/4)*(4/5-3/4) помогите)
Математика
(1-3/4)*(4/5-3/4) помогите)
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Гость:
1/4*1/4=1/8 вот так...........
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