Сколько будет минут от пол восьмого до пол десятого? Срочно! Спасибо!

Математика
Сколько будет минут от пол восьмого до пол десятого? Срочно! Спасибо!
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Гость:
От 7:30 до 9:30 - 2 часа   2 часа=120 минут
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