Составьте 20 слов с корнями кос кас прикосновения
Русский язык
Составьте 20 слов с корнями кос кас прикосновения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косит, газонакосилка, скосить , выкосить, косой, кости, косим, коса я не знаю! ):
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