Что предпочитают слушать пожилые люди?
Обществознание
Что предпочитают слушать пожилые люди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну они скорей всего предпочитают слушать очень спокойные песни и думаю не важно они старинные или нет . Главное чтоб она было по душе
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