В водном растворе не осуществима реакция: 1) Zn + Cu(NO3)2 (р-р) 2) Fe + CuSO4 (р-р) 3) Ag + Pb(NO3)2 (р-р) 4) Pb + Cu(NO3)2 (р-р)

Химия
В водном растворе не осуществима реакция: 1) Zn + Cu(NO3)2 (р-р) 2) Fe + CuSO4 (р-р) 3) Ag + Pb(NO3)2 (р-р) 4) Pb + Cu(NO3)2 (р-р)
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3) Ag + Pb(NO3)2 (р-р) ..................
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