В водном растворе не осуществима реакция: 1) Zn + Cu(NO3)2 (р-р) 2) Fe + CuSO4 (р-р) 3) Ag + Pb(NO3)2 (р-р) 4) Pb + Cu(NO3)2 (р-р)
Химия
В водном растворе не осуществима реакция: 1) Zn + Cu(NO3)2 (р-р) 2) Fe + CuSO4 (р-р) 3) Ag + Pb(NO3)2 (р-р) 4) Pb + Cu(NO3)2 (р-р)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) Ag + Pb(NO3)2 (р-р) ..................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
История
Почему при удельной системе сложились благоприятные условия экономическому и ку??ьтурному развитию Руси.В чём оно выражалось?