Международная специализация Бельгии (3 примера)

География
Международная специализация Бельгии (3 примера)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Центр Европарламента,находится в столице Бельгии-Брюсселе 2)Развитая Химическая промышленность(одна из крупнейших в Европе) 3)Машиностроение
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