Екатерина 2- несомненно является продолжительницей дела Петра великого , аргументы за и против

История
Екатерина 2- несомненно является продолжительницей дела Петра великого , аргументы за и против
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За) как и Петр Екатерина понимала значимость выхода к морям и поэтому при ней Россия добилась выхода в Черное море. против) Петр заставил дворян служить либо государеву службу, либо военную, а Екатерина подтвердила указ 1762 г о вольности дворянской, освобождающей дворян от обязательной службы
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