Оцініть масу сонця, вважаючи відстань до солнця рівною 1,5*108 км.

Физика
Оцініть масу сонця, вважаючи відстань до солнця рівною 1,5*108 км.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даноm2- масса землиR=1.5*10^8 км =1.5*10^11 мG=6.67*10^-11 м3/кг*с2T= 1 год=366дней = (366*24*3600) снайтиm1-  масса солнца решениесила всемирного тяготенияF =G*m1m2/R^2m2*a =G*m1m2/R^2a =G*m1/R^2v^2/R = G*m1/R^2v^2 = G*m1/R(2pi*R/T)^2 = G*m1/R(2pi/T)^2 = G*m1/R^3m1 =(2pi/T)^2*R^3  /Gm1 = (2*3.14/(366*24*3600))^2*(1.5*10^11)^3  /(6.67*10^-11)=1.996*1030 кг

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