Помогите пожалуйста....Срочноооо 1)Вычислите: (-2)³×(3/2)²-(-1)^6 2)Запишите в виде степени с основанием а: (a⁴)³/a×a^5
Алгебра
Помогите пожалуйста....Срочноооо 1)Вычислите: (-2)³×(3/2)²-(-1)^6 2)Запишите в виде степени с основанием а: (a⁴)³/a×a^5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) - 8× 9/4 - 1 = - 72/4 - 1 = - 18 - 1 = - 19 2) a^12 / a^6 = a^6
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