Помогите пожалуйста....Срочноооо 1)Вычислите: (-2)³×(3/2)²-(-1)^6 2)Запишите в виде степени с основанием а: (a⁴)³/a×a^5

Алгебра

Помогите пожалуйста....Срочноооо 1)Вычислите: (-2)³×(3/2)²-(-1)^6 2)Запишите в виде степени с основанием а: (a⁴)³/a×a^5

Автор: Гость