Помогите пожалуйста √4,5,6
Математика
Помогите пожалуйста √4,5,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№4 а)501 б)220 в)400 №5 108=1сот.8ед. 253=2сот. 5дес. 3ед. 640=6сот. 4дес. №6 это на всякий случай 500+90+7=597=5сот. 9дес. 7ед. 200+3=203=2сот. 3 ед. 100+30=130=1сот 3 дес.
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