Реши уровнение Мне нужно решение! Iх-3I=6
Математика
Реши уровнение Мне нужно решение! Iх-3I=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=31+6 x=37 37-31=6 вот и решили
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