В классе 16 учащихся посещают математический кружок,а остальные 12 учащихся - химич??ский кружок.Какая часть учащихся класса посещает математический кружок? А)4/7 Б)4/3 B)3/4 Г)3/7 Ответ с объяснением УМОЛЯЮ!!!!!!!
Математика
В классе 16 учащихся посещают математический кружок,а остальные 12 учащихся - химич??ский кружок.Какая часть учащихся класса посещает математический кружок? А)4/7 Б)4/3 B)3/4 Г)3/7 Ответ с объяснением УМОЛЯЮ!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 24 человека 16 из них посещают матан, 12 химию/ 4/7 т.к. 24/2=12 это половина 1/2, а 24 это 7/7 , 4/7 это 16, 3/7 это 12
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