Как выглядела древнерусская книга?

Окружающий мир
Как выглядела древнерусская книга?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они были очень ценны и делали их аккуратно золотой переплет и сама книга им служила очень долго так как состояла она из очень хорошей бумаги и деревья выбирали очень внимательно прежде чем делать бумагу
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