6,74•0,13+0,47•6,74+0,6•1,76
Математика
6,74•0,13+0,47•6,74+0,6•1,76
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6,74*0,23=0,8762 2)0,47*6,74=3,1678 3)0,6*1,76=1,056 5)0,8762+3,1678=4,044 6)4,044+1,056=5,1
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