1)Какие из желудочно-кишечных заболеваний наиболее часто встречаются и каковы меры их предупреждения? 2)Что является источником заражения глистами? 3)Почему перед едой нужно обязательно мыть руки? 4)Почему нельзя грызть ногт...

Гость: Гость:

1) Гастрит, язва, дизентерия.... 2) Для каждого гельминта (глиста) свой источник, Это необработанная рыба, мясо, вода, каловые массы животных где содержатся яйца и цисты паразитов. Например кошачья двууска в зрелой форме попадает в организм через немытые руки после того как вы погладили кота, если конечно у того они имеются. 3) Ответил во 2м вопросе, на руках могут присутствовать микроорганизмы и паразиты вызывающие выше перечисленные заболевания... 4) потому что микроорганизмы не вымываются водой из под ногтей, скапливаются там и размножаются. (так же под ногтями могут оказаться яйца и цисты гельминтов)