Решить примеры!!! Сначала в которых кол-во цифр в частном и делимом одинаковое. а потом те. в которых в частном цифр меньше. чем в делимом. 5624:4= ; 3228:4= ; 1506:6= ; 5484:3= ; 4224:6= ; 6768:8= ; 534136:4= ; 47550:5= ; 9994...

Математика
Решить примеры!!! Сначала в которых кол-во цифр в частном и делимом одинаковое. а потом те. в которых в частном цифр меньше. чем в делимом. 5624:4= ; 3228:4= ; 1506:6= ; 5484:3= ; 4224:6= ; 6768:8= ; 534136:4= ; 47550:5= ; 99944:8= ;
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