У саранчи атмосферный кислород поступает к клеткам тела по системе a) кровеносны?? сосудов б) выделительных трубочек в)органов пищеварения г)трахей

Биология
У саранчи атмосферный кислород поступает к клеткам тела по системе a) кровеносны?? сосудов б) выделительных трубочек в)органов пищеварения г)трахей
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(трахей ответ г )У саранчи атмосферный кислород поступает к клеткам тела по системе
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