Подбором найти корни уравнения: х²-2х-8=0
Алгебра
Подбором найти корни уравнения: х²-2х-8=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решила через дискриминант , получилось 4 и -2 :) решение в фото
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