Подчеркни грамматическую основу и второстепенные члены предложения. укажи, на ка??ой вопрос отвечает дополнение и к какому слову относится.: Весна сияла на небе. Лес еще по-зимнему был засыпан снегом.

Русский язык
Подчеркни грамматическую основу и второстепенные члены предложения. укажи, на ка??ой вопрос отвечает дополнение и к какому слову относится.: Весна сияла на небе. Лес еще по-зимнему был засыпан снегом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна-падл.  Сияла-сказ.    На небе (где? или на чём?) относится к глаголу Сияла Лес-падл.  Был-сказ.      Снегом (чем?) относится к слову засыпан Думаю, всё понятно
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