Подчеркни грамматическую основу и второстепенные члены предложения. укажи, на ка??ой вопрос отвечает дополнение и к какому слову относится.: Весна сияла на небе. Лес еще по-зимнему был засыпан снегом.
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Подчеркни грамматическую основу и второстепенные члены предложения. укажи, на ка??ой вопрос отвечает дополнение и к какому слову относится.: Весна сияла на небе. Лес еще по-зимнему был засыпан снегом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна-падл. Сияла-сказ. На небе (где? или на чём?) относится к глаголу Сияла Лес-падл. Был-сказ. Снегом (чем?) относится к слову засыпан Думаю, всё понятно
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