В чём разница литературной сказки три медведя и её иллюстрации 4 предложения
Алгебра
В чём разница литературной сказки три медведя и её иллюстрации 4 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Литературная сказка отличается от иллюстрации тем, что в ней ведётся большее описание, т.е. если автор описывает какое-то место или предмет, то художник должен нарисовать его так, чтобы он соответствовал данному описанию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Математика
X:27=120+29 х:(54:2)=200*2 х*(47-35)=312 х*(40-27)=300+12 Звёздочки это умножить...пожалуйста решите 4 примера!прошу если решите спасибо!то...
Русский язык
Математика