Какие горы проснулись с севера на юг через всю страну ?а-Кавказ ;б-Саяны;в-уральски?? .

Окружающий мир
Какие горы проснулись с севера на юг через всю страну ?а-Кавказ ;б-Саяны;в-уральски?? .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно это в - уральские. Они разделяют Восточно-Европейскую равнину и Западно-сибирскую равнину.
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